Chapecoense pede até 85% de desconto em indenizações a famílias de vítimas da tragédia

A Chapecoense pediu um desconto de até 85% para pagar as dívidas que tem com as famílias das 71 vítimas da tragédia. Além disso, o clube propôs que os depósitos sejam feitos ao longo de 13 anos. A equipe deixou de pagar há cerca de seis meses as indenização às famílias -que, em resposta, pediram que imagens dos atletas fossem retiradas do site e dos imóveis da ins...