Esporte Chefes preveem fim de ano caótico na F1 e pedem mudança no teto de gastos Limite é de 141.650 milhões de dólares para uma temporada de 22 corridas, sendo três sprints. Esse total inclui basicamente tudo o que está relacionado ao carro e à operação da equipe

A temporada da Fórmula 1 está longe ainda de sua metade, com sete das 22 provas disputadas, mas tem equipe preocupada em como vai fechar as contas no final do ano. Não por falta de dinheiro, mas sim para respeitar o limite de 140 milhões de dólares. A meta é tão difícil pelo menos para metade dos times que estão todos de olho nos gastos dos rivais para se certificar q...