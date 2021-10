Esporte Chelsea fura retranca do Newcastle e dispara na ponta do Inglês Agora, com 25 pontos, o time londrino abriu três pontos de vantagem para o vice-líder (o Liverpool) e cinco para o Manchester City, que é o terceiro

Paciência. Esta foi a palavra-chave para o bom triunfo do Chelsea sobre o Newcastle por 3 a 0, fora de casa, hoje (30), pela 10ª rodada do Campeonato Inglês. Foram 66 minutos com o zero no placar, até que Reece James furou a retranca rival e abriu o caminho para a vitória. Ele mesmo fez o segundo, aos 32 minutos da segunda etapa, e Jorginho, de pênalti, aos 35, fechou a...