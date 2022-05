Esporte Chelsea será vendido para consórcio de chefão do LA Dodgers, diz jornal Valor da compra gira em torno de 4 bilhões de libras (cerca de R$ 25 bilhões)

O consórcio liderado pelo norte-americano Todd Boehly, sócio do time de beisebol LA Dodgers, venceu a concorrência e vai adquirir o comando do Chelsea nas próximas semanas. De acordo com o Telegraph, a compra se deu em parceria com o fundo Clearlake Capital, e a negociação foi enviada ao governo britânico e à Premier League (entidade que organiza o Campeonato Inglês...