Diego Churín retorna ao Paraguai para enfrentar o Olimpia, principal adversário que teve durante a passagem de quatro anos pelo Cerro Porteño. O atacante fez 54 gols e três deles foram sobre o Olimpia naquele período, em que ganhou os títulos do Clausura 2017 e do Apertura 2020 pelo Cerro.

Agora, é atacante do Atlético-GO e quer ser decisivo nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, que começa para o Dragão nesta quinta-feira (30), às 21h30, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

Leia também:

+ Saiba mais sobre o Olimpia, adversário do Atlético-GO

+ Tudo sobre os mata-matas da Libertadores e da Sul-Americana

Churín está confiante tanto no potencial do elenco quanto no trabalho do 'corpo técnico' atleticanos. Por isso, espera que o time possa conquistar um bom resultado na ida para decidir a vaga em Goiânia e que "as coisas boas possam chegar" ao clube na temporada.

"Acho que o time (Atlético-GO) está evoluindo jogo a jogo. Temos de ir do mesmo jeito, acreditando na nossa ideia de jogo", afirmou o atacante argentino.

Sobre a passagem pelo futebol paraguaio e das partidas disputadas contra o Olímpia, Churín explica que foram em circunstâncias diferentes, pois eram clássicos locais, entre Cerro Porteño e Olimpia. Pela Sul-Americana, o contexto é outro. "Quando enfrentei (pelo Cerro Porteño) e Olimpia, aí o país (Paraguai) se separa, é completamente diferente. Os clássicos são jogos à parte", comparou Diego Churín.

Para ele, o Atlético-GO precisa saber entender o momento decisivo para obter os resultados que precisa para passar de fase, algo que será histórico para o clube, que disputa pela terceira vez o torneio continental - o Dragão disputou a Sul-Americana em 2012, 2021 e na atual temporada, 2022.

"Estou confiante no que somos como grupo, como time, no que estamos fazendo, trabalhando e conseguindo resultados", destacou Churin, que gosta de enfatizar sempre o caráter coletivo sem apegar às metas pessoais e ao que já fez na carreira. Diego Churín tem disputado jogos da Série A e da Copa Sul-Americana pelo Dragão, pois ele não pode ser inscrito na Copa do Brasil porque atuou pelo Grêmio na 1ª fase.