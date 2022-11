Em uma mensagem nas redes sociais, o atacante Churín se despediu do Atlético-GO após uma temporada em que esteve emprestado pelo Grêmio ao clube goiano. Foram 48 jogos e 9 gols pelo Dragão.

"Conheci um clube humilde e com um coração enorme", escreveu Churín em sua postagem no Instagram. "Estarei torcendo por vocês, atleticanos", finalizou o atacante.

O atacante argentino chegou ao Atlético-GO em abril. Dellatorre, aposta de centroavante no início da temporada, não emplacou e deixou o clube. Então, Churín era aposta para ocupar a posição.

Churín levou algum tempo para se tornar titular, mas cresceu no elenco, sobretudo por causa da disputa da Copa Sul-Americana, em que passou a ser capitão da equipe por causa do idioma - por falar espanhol.

Nas redes sociais, Churín agradeu aos funcionários do clube e técnicos que o comandaram, além dos companheiros de time. O tom da mensagem foi de que o Atlético-GO ousou "sonhar alto a todos os níveis". O Dragão foi campeão goiano, sem Churín, e, na sequência da temporada, chegou às semifinais das copas do Brasil e Sul-Americana, mas acabou rebaixado para a Série B do Brasileiro.

