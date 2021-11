Esporte Ciclismo: Erick Pinheiro é bicampeão goiano e se prepara para Brasileiro de Estrada

Campeão goiano no fim do mês passado, o ciclista Erick Pinheiro, de 34 anos, se prepara com o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada no horizonte. A prova será disputada em Goiânia entre os dias 12 e 15 de novembro, na pista criada ao redor do Paço Municipal.O ciclista goianiense venceu a prova de ciclismo criterium - disputada em circuitos fechados e de pequena...