No fechamento do segundo dia da 29ª Caminhada Ecológica, os 22 atletas - sete mulheres e 15 homens - foram recepcionados pelos moradores da Cidade de Goiás no início da noite desta quarta-feira (20). Parte da iluminação nas ruas de pedra em que o grupo caminhou por Vila Boa foi apagada. Um ritual semelhante à Procissão do Fogaréu, durante a Semana Santa e que voltou a ser realizada de forma presencial em 2022.

Atletas mirins, o prefeito Aderson Gouvea, autoridades e alguns moradores se juntaram à caminhada até o Mercado Municipal. Após dois anos sem realizar o projeto, por causa da pandemia do coronavírus, é a primeira vez que Aderson Gouvêa recebe os atletas em Vila Boa.

Representante da Cidade de Goiás, o atleta Sebastião dos Reis Santos carregou a bandeira local. Atletas mirins, autoridades e alguns moradores se juntaram na caminhada.

Leia também:

• Caminhada Ecológica: atletas abrem projeto com pedido de preservação

• Caminhada Ecológica: Itauçu recebe atletas com ação no rio Meia Ponte

Sebastião dos Reis se sente honrado pela participação em várias edições da Caminhada Ecológica. Cobrindo a cabeça com a inseparável bandana, é dele o grito de guerra antes de cada saída, às 5 horas da madrugada.

Passadas rápidas, Sebastião encontrou no esporte uma nova opção de vida. Trocou o alcoolismo e a vida desregrada pelas atividades esportivas. A escolha para abrir o pelotão da Caminhada Ecológica nas vias da cidade em que vive, até o Mercado Municipal, é um legado que espera passar para outras gerações locais.

Antes da solenidade em Vila Boa, os atletas começaram o mergulho na Serra Dourada, logo após a parada do almoço na casa de Dona Maria do Uru. Tarde de sol quente, ardido, mas o suficiente para também para uma parada rápida para oração, meditação e devoção na Igreja Nossa Senhora Aparecida, no povoado de Areias.

Construído há mais de cem anos, o local é um ponto obrigatório de "peregrinação" para os atletas da Caminhada Ecológica, a cada temporada. Pausa rápida, mas suficiente para pedir proteção na estrada, saúde e para que possam apreciar as imediações, compostas por casas antigas, artesãos e um, pouco adiante, o mirante na descida em direção à Cidade de Goiás.

Nesta quinta-feira (21), o terceiro dia da Caminhada Ecológica começa às 5 horas da manhã, quando os 22 atletas percorrem cerca de 45km de manhã, encarando a dureza e o relevo irregular da Serra Dourada. É um dia considerado desafiador, mas que possibilita apreciar a beleza do Cerrado goiano ao longo do caminho, o almoço será servido no Campo da Paz e a recepção será à noite, na Cidade de Faina.

A Caminhada Ecológica é um projeto que tem realização do POPULAR e do Sesc. O patrocínio é da Unimed Goiânia. Jeep Pinauto e Instituto PanAmericano da Visão apoiam o projeto. A PUC Goiás faz o apoio científico, e o evento tem ainda apoio logístico do Corpo de Bombeiros e da Política Militar de Goiás. A Caminhada Ecológica também tem parceria com Água Nativa e ProBiótica.