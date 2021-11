Esporte Cidade do Qatar construída para a Copa do Mundo recebe GP de F1 Lusail, cidade próxima a capital Doha, recebe o GP do Qatar neste domingo (21) e será sede do jogo de abertura do Mundial no país em 2022

Daqui a um ano, em 21 de novembro de 2022, o Qatar espera que centenas de milhares de pessoas estejam em Lusail, a cidade que a família real quer ver como símbolo da mudança de imagem do país. Dentro do Lusail Iconic Stadium deverão estar 86.250 torcedores para o jogo de abertura da Copa do Mundo. Neste domingo (21), a mesma Lusail receberá o primeiro GP de F1 do ...