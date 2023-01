Cinco jogadores que fizeram parte da campanha semifinalista do Goiás na Copinha subiram para o time principal da equipe esmeraldina. Com exceção do atacante Pedrinho, que está lesionado, Diego (lateral direito), Alan (meia), Vitor Hugo e Wendell (atacantes) foram integrados ao elenco profissional do clube alviverde.

Pedrinho, que foi destaque do Goiás na Copinha, capitão e artilheiro do time com cinco gols, se recupera de uma lesão muscular. A previsão inicial é que ele voltará aos treinos com bola no início de fevereiro, ainda sem data confirmada. No ano passado, o jogador de 18 anos treinou e jogou pela equipe profissão do clube esmeraldino.

Dos cinco atletas, apenas Diego ainda não jogou pelo Goiás por um torneio profissional. Pedrinho participou de jogos da Série A, Vitor Hugo, Alan e Wendell jogaram a Copa Verde do ano passado, em que o time esmeraldino usou a equipe sub-20.

No elenco principal, o técnico Guto Ferreira passou a rodar o elenco no Goianão por causa da sequência de jogos e desgaste físico em alguns atletas. Com isso, os atletas que estavam no Sub-20 devem ser relacionados nas próximas rodadas do Estadual e podem ganhar chances na equipe principal durante a competição.

Depois de vencer o Iporá, fora de casa, no domingo (22), o Goiás volta a campo pela 5ª rodada do Goianão na próxima quarta-feira (25). O time esmeraldino enfrenta o Crac, a partir das 19 horas, no estádio Genervino da Fonseca.