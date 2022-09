O calendário de corridas de rua de Goiânia ganha neste domingo (11) uma nova prova. O Circuito dos Parques terá sua primeira edição, com prova disputada no Jardim Botânico, a partir das 7 horas. Mil atletas são aguardados pela organização do evento, feita pelo POPULAR em parceria com a prefeitura de Goiânia.

Antes de correr os percursos de 5km e 10km, porém, os atletas precisam retirar o kit da prova, que tem o número a ser utilizado pelo atleta, chip e a camisa da prova. A retirada será exclusiva neste sábado (10), entre 9h e 18h, na Vitalux, que fica localizada na Rua 1.125, nº 369, no Setor Marista. A não retirada do kit impossibilita a participação no Circuito dos Parques.

Quem está ansiosa para vencer mais uma vez é a aposentada Vani Rodrigues dos Santos, de 64 anos. Vice-campeã geral no Circuito Junino, última prova do POPULAR disputada pela goiana de Petrolina, a competidora pratica corrida de rua há 11 anos e soma 196 troféus, 109 de primeiros lugares.

“Idade não atrapalha, a vontade de vencer é grande. O que pode atrapalhar é a mente, mas estou focada em vencer. Sou uma pessoa muito competitiva. Nos treinos, se vejo alguém na minha frente, já quero passar. Eu corro há 11 anos, não paro mais e estou ansiosa para vencer mais uma vez”, avisou Vani Rodrigues, que vai participar do Circuito dos Parques no trajeto de 5km.

A rotina da atleta é pesada. São quatro treinos semanais. “Mas faço três quando corro, desde maio eu não corri só em dois finais de semana. Acabei de ser campeã (domingo passado, 3) de uma prova em Trindade. Fiz 7km em 27min45s. Me preparei bem para o Circuito dos Parques e estou pronta para vencer”, salientou a aposentada.

O diferencial do Circuito dos Parques será valorizar as áreas verdes da capital. Goiânia tem em seus parques alguns dos principais cartões postais da cidade. O Jardim Botânico é a maior unidade de conservação de Goiânia, com mais de um milhão de metros quadrados de extensão. O local conta com espaço para apresentações, piqueniques, atividades físicas, além de orquidário e borboletário.

“Eu simplesmente amo correr nos parques, não tem outro lugar melhor. Você curte a natureza, o ar, é diferente. Eu me sinto bem nos parques, treino todos os dias no Parque Flamboyant. Quando preciso ir para a Ricardo Paranhos, já não gosto (risos). O Jardim Botânico é um lugar bonito”, brincou Vani Rodrigues, que mora no Jardim Goiás, mas está de mudança para o Setor Marista.

Largada e chegada da primeira edição do Circuito dos Parques serão no Jardim Botânico. O planejamento é aumentar o número de provas do evento na próxima temporada, sempre com o objetivo de levar os competidores a conhecer e correr nos parques de Goiânia.

A manhã será recheada de atrativos no Jardim Botânico junto com o Circuito dos Parques.

O orquidário poderá ser visitado entre 7h e 11h. neste mesmo horário, haverá oficina de resíduos sólidos, coleta de resíduos recicláveis, feira de adoção de pets. A distribuição de mudas medicinais será feita, além do plantio de mudas pelos atletas ganhadores da prova, das 9h30 às 11h. Outra atração serão os balanços instagramáveis, das 7h às 11h.

A AMMA também vai disponibilizar os serviços do Disque Árvore para a população da região próxima ao Jardim Botânico, e o PMGO fará exposição de animais taxidermizados.

O espaço Kids LBV terá pintura de rosto, pula corda, queimada e passa bola.

A Vitalux terá câmera 360 e o aparelho Cm slim, que gera um intenso campo eletromagnético, que provoca contrações musculares involuntárias, utilizado para força muscular e definição.