Algumas subidas, trajeto tranquilo e muita celebração marcaram a estreia do Circuito dos Parques no calendário goiano de corridas de rua. Organizado pelo POPULAR em parceria com a Prefeitura de Goiânia, o evento teve sua primeira edição disputada neste domingo (11) no Jardim Botânico, em Goiânia.

A primeira atleta a concluir a prova, entre as mulheres, foi Vani Rodrigues, que fez o tempo de 20 minutos e 34 segundos na classificação geral dos 5km feminino. A goiana de Petrolina está mais do que acostumada a vencer. Corredora há 11 anos, a competidora ganhou uma prova pela 110ª vez na carreira.

“Foi bem tranquila a prova, teve uma subida boa no meio do percurso, mas consegui vencer sem dificuldades. Já conhecia o trajeto, corri uma vez há alguns anos e foi ótimo correr na natureza. Para mim, correr em parque é quase uma sessão de terapia. É um lugar muito bonito (Jardim Botânico)”, comentou a vencedora, que chegou em 1º lugar com quase dois minutos de diferença para a segunda colocada, Patrícia de Oliveira.

Cada vencedor, das 12 categorias (seis homens e seis mulheres), ganhou, além de medalhas e troféus, o direito de plantar uma árvore no Jardim Botânico.

“Foi muito legal ter plantado a árvore, vai deixar o parque ainda mais bonito. Agora, quero ir lá dia sim, dia não para regar minha árvore (risos)”, disse Vani Rodrigues, que ainda disputará pelo menos mais seis provas até o final do ano e quer aumentar o número de medalhas.

“Eu já corro domingo (18) de novo, depois tenho provas em outubro, novembro. Minha meta é conquistar 200 medalhas (de primeiro lugar). Eu sou muito competitiva. Para esta prova (Circuito dos Parques), nem dormi à noite de ansiedade. Mas deu tudo certo, venci e estou muito feliz pelo meu desempenho”, completou a competidora goiana.

Confira os campeões da 1ª edição do Circuito dos Parques:

5km

Feminino

Classificação geral

Vani Rodrigues - 20’34

Patricia de Oliveira - 22’15

Maria Silva - 22’43

18 a 30 anos

Jeane de Souza - 23’19

Nayra de Oliveira - 24’00

Beatriz Gomes - 25’54

31 a 40 anos

Jucelia de Almeida - 24’10

Gardenia Gouveia - 24’11

Gabriela Ribeiro - 24’29

41 a 50 anos

Alexandra de Menezes - 23’18

Iriane Ferreira - 23’25

Ana Basso - 23’36

51 a 60 anos

Ruth Torres - 25’28

Graça Nobre - 26’13

Rosalina dos Santos - 26’46

61 anos acima

Maria de Fátima - 29’33

Jane dos Santos - 31’45

Marilene de Almeida - 31’58

Masculino

Classificação geral

Alan Junior da Silva - 17’11

Victor Arrais - 17’34

David Diego Garcia - 18’03

18 a 30 anos

Weverton da Cruz - 18’36

Leandro Garcia - 18’42

Yuri Pereira - 18’44

31 a 40 anos

Wender Alves - 18’06

Ricardo Augusto - 18’11

Glaucio da Silveira - 20’03

41 a 50 anos

Wender Luiz - 18’51

Marcione Santos - 18’58

Márcio Costa - 19’51

51 a 60 anos

Gilson de Melo - 20’02

Humberto Rodrigues - 20’56

Aderimar Lopes - 21’15

61 anos acima

Rubens dos Santos - 20’49

João Batista - 21’29

Regnier Uchoa - 21’35

10km

Classificação geral

Feminino

Sarah Alves - 51’08

Rosilda Fontele - 51’58

Maria de Oliveira - 52’17

18 a 30 anos

Allana Lemes - 52’04

Danielle dos Santos - 54’35

Rozana Silva - 58’00

31 a 40 anos

Mariana Teixeira - 51’43

Roselandia Santos - 53’11

Gracielly Viana - 54’00

41 a 50 anos

Aldeires de Souza - 53’58

Euzimar Silvania - 54’13

Soraya da Silva e Souza - 56’10

51 a 60 anos

Cilene Rodrigues - 57’04

Anadir Pires - 57’48

Cleuza da Silva - 1h00’08

61 anos acima

Rosana Costa - 57’11

Dionesia Silva - 1h01’53

Marileia Dias - 1’13’02



Masculino

Classificação geral

José Junior - 35’44

Pedro Santana - 37’50

Sony Anderson - 37’52

18 a 30 anos

Felipe Araújo - 38’59

Maicon Silva - 39’17

João Batista - 41’57

31 a 40 anos

Rafael Moura - 39’09

Lindomar dos Santos - 40’00

Francisco Dantas - 40’58

41 a 50 anos

Etevaldo Sousa - 39’04

Antonio Martins - 39’21

Leonardo Ferreira - 41’11