Mil atletas são esperados para a estreia do Circuito dos Parques no calendário goiano de corridas de rua. Organizada pelo POPULAR, a prova será disputada no domingo (11), no Jardim Botânico, mas o prazo final para inscrição é nesta terça-feira (6).

As inscrições, que são limitadas, podem ser feitas no site www.jaimecamaraeventos.com.br/. O valor é de 55 reais. Atletas da categoria PcD têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição.

Largada, a partir das 7 horas, e chegada serão no Jardim Botânico. A ideia do projeto, que tem percursos de 5km e 10km, é valorizar as áreas verdes da capital. O tema do evento é o “Verde te move”.

Há diferenças na idade mínima exigida para participação no Circuito dos Parques. A prova dos 10km só poderá ser disputada por participantes a partir dos 18 anos completos, nos 5km a faixa etária é de 16 anos completos. O evento terá duração máxima de duas horas.

O Jardim Botânico será a primeira etapa do Circuito dos Parques. O planejamento é aumentar o número de provas do evento na próxima temporada, sempre com o objetivo de levar os competidores a conhecer e correr nos parques de Goiânia.

Local da estreia do Circuito dos Parques, o Jardim Botânico é a maior unidade de conservação de Goiânia. O parque tem mais de um milhão de metros quadrados de extensão, fica localizado entre o Setor Pedro Ludovico e o Jardim Santo Antônio e conta com espaço para apresentações, piqueniques, atividades físicas, além de orquidário e borboletário.

Os kits da prova serão entregues exclusivamente no dia 10 de setembro (sábado), mas horário e local ainda serão confirmados. O kit terá o número a ser utilizado pelo atleta, chip e a camisa da prova.