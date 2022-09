O Circuito Goiano de Tênis terá sua 4ª e penúltima etapa de 2022 entre os dias 23 de setembro e 1º de outubro. Tenistas participantes terão a chance de somar até 500 pontos no ranking goiano de classes.

O torneio começou em abril deste ano e tem reunido centenas de atletas.

As inscrições para participar desta etapa podem ser feitas até esta sexta-feira (16), on-line. A expectativa do organizadores é de que até 200 atletas disputem as dez categorias oferecidas, distribuídas entre classes, nos naipes feminino e masculino.

Os jogos começam no dia 23, uma sexta-feira, em partidas eliminatórias distribuídas nas três escolas organizadoras (Íntegra, ProTênis e Rick), que disponibilizam dez quadras para as partidas. Nos dias 31 de setembro e 1º de outubro, serão realizadas as semifinais e finais, todas concentradas no ProTênis Centro Esportivo.

As categorias disponíveis são: masculino (iniciante; classes 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª; 45 acima B) e feminino (iniciante; B e C). Os finalistas da 1ª e 2ª classes ganham premiação em dinheiro - são R$ 2.100 em premiação, no total.

O Circuito Goiano de Tênis tem cinco etapas e todas valem 500 pontos o ranking goiano da categoria. A última etapa será entre os dias 21 e 30 de outubro.