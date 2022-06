Uma das mais esperadas épocas do ano, com muita comilança, danças tradicionais, fogueiras e bandeirolas para todo lado, também marca a estreia do Circuito Junino, que é organizado pelo POPULAR. A prova será disputada no sábado (25), em Goiânia, e o prazo final para inscrição é esta quinta-feira (23).

Mais de mil atletas são esperados para a disputa da corrida de rua, que terá percursos de 5km e 10km. A largada, a partir das 17 horas, e a chegada serão no Paço Municipal, em Goiânia, no sábado.

Ricardo Souza, de 42 anos, já está com a inscrição garantida e tem o objetivo de unir o útil ao agradável no Circuito Junino. “Eu gosto de festa junina. Tem esse fator que agrega, fazer o exercício e depois comer uma canjica e pamonha com amigos e familiares. É bom até que dá para encontrar pessoas que não foram para correr, mas para a festa (depois da prova)” comentou o competidor.

O Circuito Junino tem dois valores para inscrição: 60 reais, que inclui numeração de peito e chip de cronometragem, e 90 reais, com acréscimo de uma camiseta ao kit. Idosos têm 50% de desconto. Ao término da prova, todos os participantes vão receber medalha de participação.

As inscrições podem ser feitas por adolescentes a partir dos 16 anos, que só poderão participar do percurso de 5km. A partir dos 18 anos, a opção de 10km estará liberada.

“É unanimidade que todo mundo gosta de festa junina e quase todas as comidas. Fica difícil não comer. Mas, pensando como atleta de alto rendimento, as guloseimas podem ser calóricas. A gente dá um jeito de adequar na hora, o equilíbrio é o melhor caminho para conciliar tudo sem proibir de comer algo que goste”, completou a corredora Dirce Maia, de 43 anos, que possui uma relação especial com corridas em tempos juninos.

Há 17 anos, depois de participar de uma edição do Circuito O Popular, Dirce Maia percebeu que não estava bem e precisou passar por exames posteriormente. “Foi quando descobri que estava grávida. Na chegada (da prova), disse para meu marido (Marcos Santana) que algo estava estranho, fiz exames e descobri que estava grávida da Manuela, que hoje tem 16 anos”, lembrou Dirce Maia, que, assim como Ricardo Souza, vai competir no percurso de 10 km.

Ambos são atletas da Ilimitada Assessoria Esportiva e compartilham a oportunidade de voltar a competir após duas temporadas de ausências de corridas de rua por causa da pandemia da Covid-19. A atmosfera de eventos da modalidade é apenas um dos fatores que atraem corredores.

“A maioria dos corredores gosta de encontrar pessoas. Mesmo que corram sozinhas, sentem o clima, o astral positivo de estar no meio de pessoas que compartilham a mesma atividade (esportiva). Para quem gosta de correr, acordar 5 horas da manhã, ir para uma prova, chegar no local e ver várias pessoas que fazem o mesmo para se dedicar ao esporte é motivo de felicidade”, falou Ricardo Souza.

Circuito Junino

Data: 25/6 (sábado)

Horário da largada: 17 horas

Local: Paço Municipal – Av. do Cerrado, nº 999, Parque Lozandes – Goiânia

Inscrições: www.jaimecamaraeventos.com.br

Valores: 60 reais (opção com numeração de peito e chip de cronometragem) e 90 reais (acréscimo de camiseta ao kit)

Apoio: Prefeitura de Goiânia

Realização: O Popular