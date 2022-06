Um dia após a festa de São João, corredores de rua vão ter a oportunidade de estender o período festivo unindo o útil ao agradável com a estreia do Circuito Junino. Neste sábado (25), a partir das 17 horas, mais de mil atletas são esperados para percorrer percursos de 5km e 10km da prova organizada pelo POPULAR, com apoio da Prefeitura de Goiânia.

Não faltarão atrações e comilanças, como a atual época do ano requer, para os competidores que estarão concentrados no Paço Municipal, em Goiânia, local da largada e chegada do Circuito Junino. A programação do evento prevê show, apresentação de quadrilha, brincadeiras juninas e comidas típicas.

A estrutura do Circuito Junino será aberta para o público. O show será comandado pela dupla Laércio e Cristiano, e a apresentação de quadrilha fica por conta do Grupo de Quadrilha Explosão do Cerrado. Serão mais de 20 opções de comidas e bebidas para os competidores e visitantes, com direito a maçã do amor, quentão, pamonha, canjica e xotes juninos.

As roupas dos competidores também vão marcar a disputa do Circuito Junino. As atletas Mirian Tavares e Suédina Assis, por exemplo, vão correr com roupas juninas.

Mirian Tavares é uma especialista em correr fantasiada. Ao longo da trajetória com corridas de rua, ela já disputou como Rainha de Bateria, Ninja, Fiona, Unicórnio, Deusa do Vinho, Chapeleiro Louco, Avatar, Estátua da Liberdade, Minion e Incríveis. No Circuito Junino, usará um vestido de quadrilha.

“Liguei para minha costureira Maria Pires e perguntei se ela não tinha um vestido de quadrilha. Ela fez meu vestido em menos de três horas. Fiquei muito feliz de ter a fantasia a tempo para correr. Vou assim para motivar as pessoas a participarem da corrida de rua e poder correr em Goiânia fantasiada”, contou a competidora, que fez a inscrição para o Circuito Junino nesta semana.

A brasiliense de 52 anos se recuperava de lesão no calcanhar. “Mas o ‘bichinho do comichão’ me pegou de jeito. Fiz minha inscrição e é claro que eu não deixaria passar a oportunidade de correr fantasiada”, contou a corredora de rua.

Mirian Tavares não vai correr a caráter sozinha pelas ruas de Goiânia. Suédina Assis, de 52 anos, também usará um vestido de quadrilha no percurso de 5km. As duas pretendem aproveitar as festas e quitutes depois da prova.

“Depois que corremos, podemos aproveitar essas delícias sem culpa (risos). Afinal, treinamos e corremos pra comer”, brincou a comerciante, que é uma das é das selecionadas para a Caminhada Ecológica, que retorna após hiato de dois anos e celebra a 29ª edição em 2022.

“Claro que, se o atleta não for acostumado com esses tipos de alimentos, é melhor comer sem exageros, mas vale muito a pena experimentar de tudo. Afinal, é só uma vez por ano né?”, completou Suédina Assis, que participou do Circuito Mulher, em março, fantasiada de Mulher Maravilha.

A dica das competidoras é aproveitar o Circuito Junino, mas sem deixar o foco esportivo de lado. Caso o corredor opte por comer pratos calóricos, como canjica, arroz doce e pipoca, por exemplo, a dica é correr um “longão” no dia seguinte, se possível. “Lembrando que ‘longão’ é acima de 18km para queimar as calorias consumidas. Com certeza, vai ter de ser daí (distância) para mais”, brincou Mirian Tavares.