O Circuito Mulher Unimed 2022 teve o período de inscrições prorrogado. O evento, única corrida de rua exclusivamente feminina de Goiânia e que representa a força, resistência e determinação da mulher, está em sua 12ª edição da competição e as corredoras podem se inscrever até a próxima quarta-feira (23).

Com uma série de atrações disponíveis na arena da corrida, o Circuito Mulher Unimed tem três opções de kits para as corredoras, sendo eles:

Econômico (número de peito e chip) - R$65 Completo (número de peito, chip, camiseta atleta e viseira esportiva) - R$110 Premium (número de peito, chip, camiseta atleta, viseira esportiva, bolsa e top esportivo) - R$160

O Circuito Mulher Unimed acontecerá dia 27 de março, com largada prevista para às 6h30, com percursos de 5 e 10km com estrutura para mil mulheres que se reunirão seguindo todos os protocolos de segurança contra Covid-19.

Leia também:

- Circuito Mulher Unimed 2022: retomada dupla para hexacampeã

- Circuito Mulher Unimed, que tem inscrições abertas, reúne grupos de corrida para orientações em retomada

A prova contará com pontos de hidratação pré-definidos durante todo o percurso e terá a segurança com batedores e sinalização exclusiva para a corrida.

Além de toda a estrutura com as tendas de patrocinadores, também estarão disponíveis sorteio de brindes, locais para descanso, carregadores de celulares e outras atrações que estão programadas para as corredoras na retomada do Circuito Mulher Unimed.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.

Inscrições e detalhes:

Inscrições: até 23/03

Onde fazer inscrição: www.circuitomulher.com.br

Data da prova: 27/03

Horário da largada: 6h30

Local da largada: Belcar Automóveis - ROD. BR-153, KM. 501+150. QD. 18, LTS. 01/24B - Alto da Glória, Goiânia