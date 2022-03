O Circuito Mulher Unimed 2022 será de dupla retomada para a hexacampeã Daiane Barros, de 36 anos, que vai correr os 5km da prova, marcada para o dia 27 de março, domingo. As inscrições para a disputa estão abertas e podem ser feitas até o dia 21, próxima segunda-feira. Há também a distância de 10km no evento, exclusivo para as mulheres.

Daiane Barros vai voltar a correr neste fim de semana e terá no Circuito Mulher Unimed sua segunda prova desde que teve a pequena Valentina, em fevereiro de 2021. A filhinha dela está com um ano e um mês, nasceu durante a pandemia de Covid-19 e está sempre pertinho da mãe durante os treinos.

A corredora praticou esporte até a 32ª semana de gestação. A volta à corrida após o nascimento de Valentina foi gradual, mas a filha acompanhava a mãe no carrinho especial para corrida. “Consegui voltar a treinar por causa do carrinho, mas não vou correr com ele no Circuito Mulher. Se tivesse acontecido a prova no ano passado, a ideia era correr de forma festiva. Agora, vou querer competir”, contou Daiane Barros, que começou a namorar o pai de Valentina, Fabrício Carnevalli, de 49 anos, por causa do esporte. Ele também é corredor.

Após quase dois anos de pandemia, o Circuito Mulher Unimed volta a ser disputado. É a retomada do evento e o retorno de Daiane Barros ao modo competitivo. “Eu sempre ia para o Circuito Mulher contando com o pódio. Vai ser uma prova para ver como eu estou”, disse a atleta, que avisa. “Vou sem uma perspectiva tão grande de pódio como tinha antes, mas não vacilem comigo. Se der, quero estar lá e estourar o champanhe que adoro”, brinca.

A decisão de engravidar foi tomada por Daiane e Fabrício quando a pandemia explodiu. A corredora, que sempre foi atleta de alto rendimento, percebeu na paralisação de treinos e competições uma oportunidade para realizar o sonho de ser mãe.

“Tinha recebido a notícia de que a seletiva do Mundial que eu ia disputar tinha sido cancelada. Era abril de 2020. Pensei: ‘este é o ano’. Quando explodiu a pandemia, a gente decidiu engravidar. Corri até 32 semanas de gestação. A retomada foi mais difícil do que imaginava por causa da rotina como mãe”, diz Daiane.

A temporada de provas que começa em março guarda um desafio para Daiane. A corredora quer disputar uma maratona pela primeira vez em 2022. Até hoje, a maior distância que já correu foi 25km. A meta dos 42km foi estabelecida pela corredora, que agora se divide entre as funções de atleta e treinadora. No Circuito Mulher, ela vai dividir as ruas de Goiânia com as alunas.

“Minha perspectiva é correr uma maratona pela primeira vez. A diferença é que agora eu sou treinadora e atleta. Ter essa experiência de transmitir o que conheci ao longo desses 20 anos como atleta é muito legal. Não bolei um calendário específico para competição, mas a perspectiva é correr uma maratona este ano”, concluiu Daiane.

INSCRIÇÕES E DETALHES

Inscrições: até 21/3

Onde fazer inscrição: www.circuitomulher.com.br

Data da prova: 27/3

Horário da largada: 6h30

Local da largada: Belcar Automóveis - ROD. BR-153, KM. 501+150. QD. 18, LTS. 01/24B - Alto da Glória, Goiânia

Kits:

Econômico (número de peito e chip) - 65 reais

Completo (número de peito, chip, camiseta atleta e viseira esportiva) - 110 reais

Premium (número de peito, chip, camiseta atleta, viseira esportiva, bolsa e top esportivo) - 160 reais

Realização: O Popular

Patrocínio: Unimed Goiânia, Belcar Veículos

Apoio: Clínica de Saúde e Estética Karine Gouveia

Organização técnica: Hanker Live Marketing