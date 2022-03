O Circuito Mulher Unimed reuniu, nesta quarta-feira (17), os coordenadores de grupos de corrida de Goiânia para orientações sobre o retorno da tradicional corrida do calendário goianiense, exclusiva para mulheres e que está de volta após dois anos de ausência por causa da pandemia. O evento será no próximo dia 27, a partir das 6h30, nas distâncias de 5km e 10km.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 21 (veja detalhes no fim desta matéria). Com uma série de atrações disponíveis na arena da corrida, o Circuito Mulher Unimed tem três opções de kits para as corredoras.

A dez dias da corrida, que será de retomada de provas para muitas corredoras, treinadores celebraram a chance de voltar a alinhar atletas na linha de largada.

“É uma emoção estar aqui, pensar por que estamos aqui agora. É porque estamos voltando. É muito bom ter a sensação de voltar o Circuito Mulher, uma coisa só pra nós, e, além disso, poder garantir pros alunos essa volta com segurança”, contou Caroline Protásio, da The Running Club (TRC), assessoria esportiva com 19 anos de atuação na capital.

“Estamos muito otimistas com essa retomada, muito felizes que estamos de volta. As alunas estão contando os dias para participar. É a prova mais charmosa de Goiânia. A expectativa está lá em cima”, disse Daiane Barros, corredora e treinadora da assessoria esportiva que leva seu nome, a Daiane Barros Run.

Atrações

Quer um vídeo bacana com a turma ou sozinho, feito em 360°, para compartilhar nas redes sociais? Na arena montada para o Circuito Mulher, uma tenda da Unimed vai disponibilizar esse momento de diversão para as competidoras.

A Belcar vai inscrever quem tiver interesse em fazer o curso gratuito Mecânica para Mulheres. Além disso, vai oferecer test drives, exposição de veículos e outra cabine 360° para vídeos divertidos das participantes.

Sorteio de brindes, locais para descanso, carregadores de celulares e outras atrações estão programadas para as corredoras na retomada do Circuito Mulher Unimed.

INSCRIÇÕES E DETALHES

Inscrições: até 21/3

Onde fazer inscrição: www.circuitomulher.com.br

Data da prova: 27/3

Horário da largada: 6h30

Local da largada: Belcar Automóveis - ROD. BR-153, KM. 501+150. QD. 18, LTS. 01/24B - Alto da Glória, Goiânia

Kits:

Econômico (número de peito e chip) - 65 reais

Completo (número de peito, chip, camiseta atleta e viseira esportiva) - 110 reais

Premium (número de peito, chip, camiseta atleta, viseira esportiva, bolsa e top esportivo) - 160 reais

Realização: O Popular

Patrocínio: Unimed Goiânia, Belcar Veículos

Apoio: Clínica de Saúde e Estética Karine Gouveia

Organização técnica: Hanker Live Marketing