As inscrições para o Circuito Mulher Unimed, que terá sua 12ª edição em 2022, estão abertas. A corrida, com percursos de 5 e 10 quilômetros, será no dia 27 de março, um domingo, com largada às 6h30, da Belcar Automóveis, no setor Alto da Glória.

O último Circuito Mulher Unimed foi realizado em 2019, antes da pandemia, que foi o motivo da suspensão de eventos por meses, incluindo as edições da corrida em 2020 e 2021.

O evento, tradicional no circuito de corridas de rua de Goiânia, é comemorativo ao Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado nesta terça-feira (8). Esta é a única prova de rua exclusivamente feminina de Goiânia.

O Circuito Mulher atrai quem tem anos de experiência em corridas de rua e pode ser também a porta de entrada para iniciantes no esporte, além de ser opção para quem quer novo desafio para aumento de quilometragem de prova.

O evento terá estrutura para mil mulheres e todos os protocolos de segurança contra Covid-19 serão seguidos.

Para as atletas, no ato da inscrição serão oferecidos três tipos de kit. O Econômico (número de peito e chip), o Completo (número de peito, chip, camiseta atleta e viseira esportiva) e o Premium (número de peito, chip, camiseta atleta, viseira esportiva, bolsa e top esportivo).

A prova terá pontos de hidratação pré-definidos, com produtos servidos seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19. O percurso será todo acompanhado por batedores e terá sinalização exclusiva para a corrida.

No dia do Circuito Mulher, uma arena será montada com as tendas de patrocinadores, apoiadores e outras ações disponíveis para as atletas inscritas. Para manter a animação lá em cima, um DJ vai comandar o som durante o aquecimento e após a corrida.

Circuito Mulher Unimed 2022

Inscrições: até dia 21/3

Onde fazer inscrição: www.circuitomulher.com.br

Data: 27 de março

Horário da Largada: 6h30

Local da Largada: Belcar Automóveis - ROD. BR-153, KM. 501+150. QD. 18, LTS. 01/24B - Alto da Glória, Goiânia - Goiás

Kits:

Econômico (número de peito e chip) - 65 reais

Completo (número de peito, chip, camiseta atleta e viseira esportiva) - 110 reais

Premium (número de peito, chip, camiseta atleta, viseira esportiva, bolsa e top esportivo) - 160 reais

Realização: O Popular

Patrocinio: Unimed Goiânia, Belcar Veículos Apoio: Clínica de Saúde e Estética Karine Gouveia

Organização técnica: Hanker Live Marketing