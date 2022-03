Esporte Circuito Mulher Unimed tem inscrições abertas até esta quarta Prova tem distâncias de 5 e 10km e é exclusiva para as mulheres

As inscrições para o Circuito Mulher Unimed 2022 podem ser feitas até esta quarta-feira (23). A corrida, exclusiva para mulheres, volta a ser disputada após dois anos e chega a sua 12ª edição. O evento será no próximo domingo (27), com percursos de 5km e 10km e largada às 6h30. O evento, que é realizado pelo POPULAR, possui três opções de kits para as corredoras....