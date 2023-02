Tradicional prova exclusiva para as mulheres, o Circuito Mulher Unimed está com inscrições abertas. Após a retomada da competição, que voltou a ser disputada no ano passado depois de ausência por causa da pandemia da Covid-19, a corrida chega a sua 13ª edição em 2023 e terá percursos de 5km e 10km. O tema deste ano é “corra pra vida toda” e o evento será no dia 19 de março, a partir das 6h30.

Uma das participantes da corrida será a triatleta tocantinense Giovanna Lacerda, de 20 anos. A competidora vai disputar sua 2ª edição da tradicional prova. A primeira foi em 2019, a última antes da pandemia.

“Foi a primeira prova que corri em Goiânia depois que mudei para cá. Teve até uma situação engraçada, que o pessoal não me conhecia e não sabia que eu já corria. Em um trecho, eu estava em bom ritmo e cheguei antes do pessoal do apoio (risos)”, lembrou a competidora, que ainda vai fazer sua inscrição e pretender correr o percurso de 10 km.

Giovanna Lacerda corre desde pequena e participa de competições há cinco anos. Além de correr, pratica natação e ciclismo. “Desde pequena, eu gostava muito de correr. Minha mãe (Márcia Regina) sempre me levava para provas curtas, mas eu não ganhava nada. Hoje, já tenho algumas conquistas”, contou a competidora, que tem no currículo conquistas de expressão, casos de três títulos brasileiros e um sul-americano no triatlo.

Por ser atleta profissional, a rotina da tocantinense é pesada. “Eu não paro. Eu treino todos os dias, de domingo a domingo. O que eu faço é intercalar atividades, mas corro, nado e pedalo de cinco a seis vezes na semana”, explicou Giovanna Lacerda, que competiu 14 vezes em 2022 só em provas de triatlo.

“O que mais gosto das três modalidades é correr. Para mim, correr tem uma energia única e satisfatória”, declarou Giovanna Lacerda, que integra o programa do Exército há um ano, está no time esportivo de André Villarinho e tem como foco evoluir no triatlo, sem deixar as corridas de rua de lado por fazerem parte da sua preparação para as provas do seu principal foco esportivo.

Circuito Mulher Unimed 2023

Inscrições: até 14/3

Onde fazer inscrição: www.circuitomulher.com.br

Data da prova: 19/3

Horário da largada: 6h30

Local da largada: Belcar Automóveis - ROD. BR-153, KM. 501+150. QD. 18, LTS. 01/24B - Alto da Glória, Goiânia

Kits:

Econômico: número do peito, chip e medalha finisher - R$ 85 (para as duas opções de percursos)

Completo: camiseta, número do peito, chip, medalha finisher e ecobag personalizada - R$ 125 (para as duas opções de percursos)

