Atletas veteranas dominaram as principais categorias da 12ª edição do Circuito Mulher Unimed. A tradicional prova exclusiva para mulheres contou com a presença de mais de mil competidoras e voltou a ser disputada dois anos depois de adiamentos causados pela pandemia da Covid-19. Daiane Barros, de 36 anos, foi campeã no 5km, e Lana Spencieri, de 39 anos, venceu no trajeto de 10km.

As duas competidoras somam 13 títulos do Circuito Mulher Unimed. Daiane Barros se tornou heptacampeã, e Lana Spencieri é hexa da corrida.

Com a presença do marido Fabrício e da filha, a pequena Valentina, Daiane Barros venceu com tempo de 21 minutos e 55 segundos. Dos sete títulos que tem, cinco foram nos 10km e dois na distância de 5km, os dois últimos. A mudança de categoria ocorreu, segundo ela, pelo desejo de se tornar a primeira competidora a concluir a prova entre todas as categorias.

“Essa prova é muito simbólica para mim, sou sete vezes campeã. Não sei nem como falar. É hepta? Que chique, tô enjoada (risos). Sempre usei essa prova como teste para a temporada, para ver como estou. Tem o simbolismo da mulher e sempre brinco que é a prova mais cheirosa de Goiânia”, celebrou Daiane, que, depois da prova, descansou rapidamente e parou para amamentar a pequena Valentina, de um ano e um mês, antes de receber o troféu de campeã.

No pódio dos 5km, além da campeã Daiane Barros, estiveram Mônica Cristina (2º lugar) e Lucilene de Sousa (3ª posição).

A largada do Circuito Mulher Unimed ocorreu pontualmente às 6h30 e a conclusão, antes das 8 horas. Os trajetos abrangeram ruas dos bairros Alto da Glória, Vila Redenção, Pedro Ludovico, Setor Sul e Jardim Goiás.

O percurso de 10km foi decidido pela diferença de 11 segundos entre campeã e vice. Lana Spencieri ficou em 1º, com 45 minutos e 38 segundos, e Nathalya Globo fez 45 minutos e 49 segundos. Larisse Berchor fechou o pódio em 3º, com 46 minutos e 25 segundos.

“A minha estratégia foi acompanhar nos primeiros quilômetros e busquei a Larisse no 6ºkm da prova. Depois, a Nathalya na altura do 8ºkm. Corremos alguns metros juntas, mas, quando chegou na subida (na altura do Shopping Flamboyant), apertei para abrir distância e não passar sufoco no final da prova”, detalhou Lana Spencieri, que venceu Circuito Mulher Unimed pela sexta vez na carreira.

“Amo esse meio, gosto de estar junto com todas, viver esse ambiente de prova, essa motivação de treinar diariamente com foco em uma prova. É ótimo retomar tudo isso”, salientou a campeã dos 10km sobre a retomada do Circuito Mulher Unimed após dois anos.

Veteranas do Circuito Mulher Unimed e outras corridas de rua, Daiane Barros e Lana Spencieri avisam que seguirão na briga por novas conquistas na tradicional prova exclusiva para mulheres.

“Podem me aguentar, vocês vão ver a Daiane Barros muito ainda. Se deixar, vou brigar por esse pódio sempre porque é uma prova que vou continuar participando. A locutora até falou ‘ela é veterana’ e lembrei que estou chegando nos 40 (anos). Quero continuar correndo, não sei quanto tempo em alto nível”, avisou Daiane, que torce para que, no futuro, sua filha, Valentina, também pratique o esporte.

O Circuito da Mulher é realizado pelo POPULAR, tem patrocínio da Unimed Goiânia e da Belcar Fiat. O evento teve organização da Hanker e apoio de Clínica de Saúde e Estética Karine Gouveia.

PÓDIOS GERAL E POR CATEGORIA

5km geral

1- Daiene Barros: 21’55’’

2- Mônica Cristina: 22’15’’

3- Lucilene de Sousa: 23’22’’

5km - 18 a 30 anos

1- Juliana Mendes: 24’24’’

2- Poliana Rocha: 26’17’’

3- Thaissa Silva: 27’22’’

5km - 31 a 40 anos

1- Yonnay Mendonça: 23’32’’

2- Maria Silva: 25’04’’

3- Licielle Sanches: 25’31’’

5km - 41 a 50 anos

1- Paula Meireles: 23’31’’

2- Karla Martins: 24’13’’

3- Antonia Oliveira: 25’30’’

5km - 51 a 60 anos

1- Suedina Assis: 25’10’’

2- Valdirene Brasileiro: 25’27’’

3- Martemis da Silva: 26’14’’

5km - 61 a 70 anos

1- Ivanice Silva: 27’20’’

2- Katia Vieira: 31’48’’

3- Judite Viana: 32’08’’

5km - 71 anos acima

1- Clara Schneider - 32’18’’

2- Maria Custódio de Sá - 34’04’’

3- Maria Jaime - 37’12’’

10km geral

1- Lana Spencieri - 45’38’’

2- Nathalya Globo - 45’49’’

3- Larisse Berchor - 46’25’’

10km - 18 a 30 anos

1- Livia Maia: 50’52’’

2- Gabriella Vargas: 51’04’’

3- Hortência Marques: 55’43’’

10km - 31 a 40 anos

1- Paula Oliveira: 51’36’’

2- Patricia Tette: 51’48’’

3- Marcella Orcai: 52’11’’

10km - 41 a 50 anos

1- Sandra Rodrigues: 47’40’’

2- Maria Oliveira: 48’26’’

3- Cristiane Rocha: 49’22’’

10km - 51 a 60 anos

1- Gislene Luz: 49’43’’

2- Ana Maria Costa: 51’28’’

3- Analia Leite: 53’08’’

10km - 61 a 70 anos

1- Lucia da Costa: 55’55’’

2- Romilda Lucena: 56’29’’

3- Maria Silva: 59’58’’

10km - 71 anos acima

1- Oclidia da Cruz