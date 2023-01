O clássico entre Goiás e Vila Nova, neste domingo (29), registrou o recorde de público do Goianão 2023. O duelo na Serrinha recebeu 12.620 pessoas, sendo 10.660 pagantes. Desde o 2º semestre de 2017, partidas entre os times são disputadas com torcida única, do clube mandante. Portanto, apenas esmeraldinos acompanharam o confronto válido pela 6ª rodada do Estadual.

Esse é o primeiro jogo neste Goianão que registra a presença de mais de 10 mil torcedores. O maior público até então também pertencia ao Goiás, que levou 7.199 pessoas (6.097 pagantes) na vitória de 1 a 0 da equipe esmeraldina diante da Aparecidense, na 1ª rodada do Estadual.

Goiás e Vila Nova voltaram a se enfrentar em 2023, após uma temporada sem o clássico. O último duelo entre as equipes, antes deste domingo, ocorreu no dia 24 de setembro de 2021, pela Série B - o Tigre venceu por 2 a 1 na ocasião.

Confira os cinco maiores públicos do Goianão 2023 após seis rodadas:

Goiás 1x0 Vila Nova - Serrinha

Público total: 12.620

Público pagante: 10.660

Goiás 1x0 Aparecidense - Serrinha

Público total: 7.199

Público pagante: 6.097

Atlético 2x1 Goiás - Accioly

Público total: 6.446

Público pagante: 5.753

Vila Nova 2x2 Atlético - OBA

Público total: 5.542

Público pagante: 5.172

Goiás 1x1 Anápolis - Serrinha

Público total: 5.260

Público pagante: 4.015