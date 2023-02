O clássico entre Goiás e Goiânia, que terminou com goleada histórica de 8 a 3 da equipe esmeraldina, neste sábado (25) registrou o maior público do Goianão 2023. No retorno dos clubes ao estádio Serra Dourada após três temporadas sem jogarem no principal palco do futebol goiano, o duelo teve 13.269 presentes, sendo 12.895 pagantes.

A expectativa da diretoria do Goiânia, que foi mandante no clássico, era de levar público superior a 15 mil. O que poderia se tornar o maior público do campeonato, já que Atlético-GO, Goiás e Vila Nova não costumam mandar jogos no Serra Dourada e suas respectivas casas possuem capacidades inferiores a 15 mil lugares.

Como isso não ocorreu, existe a possibilidade de uma nova quebra de recorde ocorrer neste Goianão sem que jogos sejam disputados no estádio Serra Dourada. Com um pé na semifinal, o Goiás manda suas partidas na Serrinha e já recebeu públicos superiores ao do clássico Go-Go deste sábado - o Accioly, do Atlético-GO, possui capacidade de 12.089.

O maior público do Goianão até então era o clássico entre Goiás e Vila Nova, que terminou com vitória esmeraldina por 1 a 0. Na Serrinha, 12.620 foi o público total e 10.660 foi o público pagante.

Confira os cinco maiores públicos do Goianão 2023:

Goiânia 3x8 Goiás - Serra Dourada

Público total: 13.269

Público pagante: 12.895

Goiás 1x0 Vila Nova - Serrinha

Público total: 12.620

Público pagante: 10.660

Goiás 1x0 Aparecidense - Serrinha

Público total: 7.199

Público pagante: 6.097

Atlético 2x1 Goiás - Accioly

Público total: 6.446

Público pagante: 5.753

Vila Nova 2x2 Atlético - OBA

Público total: 5.542

Público pagante: 5.172