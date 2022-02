Esporte Clássico: WR, de promessa no RJ à realidade no Atlético-GO Após experiência no Japão, atacante volta ao Dragão e inicia bem o Estadual

Há cerca de um ano e quatro meses, a carreira e a vida do carioca Wellington Rato passaram por uma reviravolta jamais imaginada por ele. De destaque no Ferroviário-CE até setembro de 2020, na Série C, o versátil atacante se transferiu para o Atlético-GO, teve a chance de estrear na Série A e se projetou. Seis meses depois, foi emprestado ao V-Varen Nagasaki (Japão) na prim...