Esporte Clássico: xodó do adversário, Matheuzinho quer história no Vila Nova Meia-atacante do Tigre já disputou o clássico quatro vezes pelo lado rubro-negro

Cria do terrão no Corinthians, xodó no Atlético-GO e principal contratação do Vila Nova em 2022. São três momentos diferentes, que ajudam a resumir a carreira de Matheuzinho, que será um dos principais alvos dos olhares no OBA, neste sábado (5), na disputa do clássico entre Tigre e Dragão, a partir das 16h30, pela 4ª rodada do Goianão 2022.Matheus Cotulio Bossa, mas pode chamar de ...