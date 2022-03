Esporte Clériston paga promessa e sonha com conquista maior para o Iporá Goleiro é destaque da história do Iporá e celebra vaga na semifinal para o Lobo Guará

A classificação do Iporá para a semifinal do Campeonato Goiano é um feito inédito para o clube e valeu uma promessa do goleiro Clériston, ídolo do Lobo Guará. Após a vitória sobre o Anápolis, por 1 a 0, o jogador cruzou o gramado do Estádio Jonas Duarte de joelhos. Feliz com a ascensão do clube, Clériston sonha com algo ainda maior na reta final da competição.Sem sofrer gols em A...