A classificação inédita do Atlético-GO à semifinal da Copa Sul-Americana garante um clube brasileiro na final da competição internacional. É que o duelo do Dragão por uma vaga na decisão será contra um clube do País - São Paulo ou Ceará.

Há chance de ser uma final brasileira, mas é preciso esperar mais, já que o outro lado do chaveamento tem o Internacional, que ainda precisa avançar diante do Melgar. Quem avançar do duelo pega o equatoriano Independiente del Valle, que eliminou o venezuelano Deportivo Táchira com duas vitórias (1 a 0 na ida e 4 a 1 na volta).

Dois dos brasileiros que estão vivos na competição têm títulos da Sul-Americana. O São Paulo foi campeão em 2012 e o Inter, em 2008.

São Paulo e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (10), na Arena Castelão, a partir das 19h15. O tricolor paulista está em vantagem por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0.

A decisão entre Inter e Melgar será na quinta-feira (11), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O primeiro confronto ficou empatado em 0 a 0.