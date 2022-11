Tratativas de renovações no elenco do Vila Nova devem esperar a definição do clube por uma nova comissão técnica. A tendência é que o favorito, Claudinei Oliveira, seja o escolhido pela diretoria colorada para substituir Allan Aal.

Até o fechamento desta edição, a rescisão contratual do ex-técnico do Vila Nova não tinha sido publicada no Boletim Informativo Diário da CBF. O anúncio do novo treinador deve ocorrer apenas depois da conclusão deste trâmite burocrático.

A diretoria do Vila Nova ainda trabalha com a possibilidade de renovações contratuais de dois jogadores que se destacaram na reta final da Série B. O meia Wagner e o atacante Kaio Nunes ainda não foram confirmados no elenco colorado para o próximo ano. Nem descartados.

Um dos primeiros reforços anunciados pelo Vila Nova para a temporada que se encerrou foi Wagner, de 37 anos. O jogador viveu altos e baixos ao longo de toda a temporada, mas cresceu de produção na reta final da Série B, sendo uma peça importante para a conquista da manutenção do clube na divisão intermediária.

Para a armação do time, o Vila Nova conta para a próxima temporada com o meia Marlone, que renovou seu vínculo com o clube. Prata da casa, João Lucas também é uma opção para o setor de criação no meio-campo colorado.

Outro nome que se destacou na reta final da temporada do Vila Nova, Kaio Nunes, de 26 anos, tem vínculo com o Real Brasília-DF. O atacante chegou ao Tigre no fim do mês de junho, disputou 19 partidas pelo clube goiano e marcou três gols.

O único reforço para o setor ofensivo anunciado pelo Vila Nova, até o momento, foi o atacante Vinícius Leite, que retorna ao clube após passagens por Paysandu, Avaí e Grêmio Novorizontino.