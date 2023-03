O técnico Claudinei Oliveira elogiou o poder de união do elenco do Vila Nova que foi o motor para a busca do empate com o Real Noroeste-ES e, consequentemente, a classificação para a 2ª fase da Copa do Brasil. O time colorado reagiu à falha individual do zagueiro Eduardo Doma e buscou o resultado necessário para avançar.

O treinador colorado destacou que mais uma vez o Vila Nova criou muitas oportunidades para fazer gols e que poderia ter tornado a classificação menos dramática. Claudinei Oliveira ressaltou a importância da união do elenco para consolidar a reação dentro da partida.

"Nós tivemos muitas oportunidades e podíamos ter feito o jogo com mais facilidade. Infelizmente, em uma infelicidade do Doma sofremos o gol. Mas mostramos união, porque cada um correu um pouquinho mais pelo companheiro, para que o erro do Doma não custasse a classificação", frisou.

Claudinei Oliveira disse também que o elenco respondeu positivamente às dificuldades impostas na logística para a partida em Águia Branca (ES). "Ninguém olhou viagem, gramado ou iluminação, todos sabiam que era um prato de comida nosso e tínhamos que batalhar. Batalhamos e fomos premiados com a classificação", ressaltou o técnico colorado.

De acordo com o treinador colorado, além da classificação para a 2ª fase da Copa do Brasil, o empate, nas circunstâncias em que aconteceu, serve para fortalecer o elenco para desafios futuros.

"É importante porque você começa a ter memórias positivas, em um próximo jogo que você sai perdendo você não se desespera, pois sabe que pode empatar. Tudo que vamos passar na temporada serve para a construção coletiva", avaliou Claudinei Oliveira.