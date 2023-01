Ao longo da preparação para a estreia do Goianão 2023, o técnico Claudinei Oliveira disse que desejava que o Vila Nova deixasse uma boa impressão no primeiro jogo sob seu comando. O desejo do treinador se tornou realidade nesta quarta-feira (11) com a goleada construída pelo Tigre diante do Goiânia. No OBA, a equipe colorada fez 3 a 0 na estreia das equipes no Estadual.

A atuação foi até acima do esperado, na avaliação do treinador. Os gols da partida foram marcados por Marlone, Lourenço e Neto Pessoa, todos após jogadas de bola parada - faltas (direta e levantada) e escanteio.

“Acho que foi acima sim, principalmente na parte de sustentar a pressão nos primeiros 445 minutos. A gente sabia que o adversário gostava de jogar desde o tiro de meta e nós marcamos em cima desde o começo”, analisou o treinador, que estreou pelo Vila Nova no clássico.

“Não tem jeito certo ou errado no futebol, a gente ganhou, soube ser um time organizado, pressionamos, corremos riscos e para primeiro momento (os jogadores) fizeram bem mais do que esperávamos”, salientou o treinador do time colorado.

Um dos principais nomes da goleada do Vila Nova foi o meia Marlone. O jogador, reserva em 2022, ganhou a confiança da diretoria e comissão técnica do time colorado e iniciou o Goianão como titular. A posição, inclusive, foi a única no clube que não ganhou reforços, mesmo após as saídas de Matheuzinho e Wagner, titulares na temporada passada.

“Eu sei do potencial dele (Marlone). Ele tem que assumir esse protagonismo. Às vezes, até abre mão do protagonismo em prol do grupo, mas ele tem que assumir. Pegar a bola debaixo do braço e bater. É o que falta pra ele, porque está voando fisicamente. É um cara bom de lidar no grupo e torço muito para que as coisas deem certo pra ele neste ano, eu aposto muito nele”, comentou Claudinei Oliveira.

Com o resultado, o Vila Nova dorme na liderança do Goianão 2023, com três pontos e melhor saldo de gols, enquanto o Goiânia é o lanterna, sem pontuar. A primeira rodada do Estadual será concluída nesta quinta-feira (12) com três jogos.

O próximo compromisso do Vila Nova será diante do Anápolis, no sábado (14), pela abertura da 2ª rodada do Goianão 2023. O técnico Claudinei Oliveira espera que o clube colorado mantenha a intensidade apresentada e reforçou que deve rodar o elenco ao longo da partida.

“Nos primeiros jogos, a tônica será essa. Com 10, 15 minutos (do 2º tempo), vamos fazer trocas. Por isso será importante começar com intensidade, marcar (no 1º tempo) para fazer as trocas com calma. (Nesta quarta) Quem iniciasse, não ia terminar. Temos cinco trocas e a gente mapeou os jogadores que iriamos tirar”, explicou Claudinei Oliveira, que deve rodar o elenco do Vila Nova nos primeiros jogos do Goianão 2023 por causa da sequência de partidas - serão 11 rodadas em 33 dias.