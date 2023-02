O técnico Claudinei Oliveira comemorou ter opções em crescimento para atuar na temporada, como o meia João Lucas, e também se mostrou satisfeito com o rendimento defensivo do Vila Nova após a vitória, sem sofrer gol, por 3 a 0 sobre o Morrinhos, na manhã deste sábado (11).

Para o técnico, o Vila Nova está no caminho certo defensivamente porque isso é importante na Série B. "Os que sobem são os que têm a melhor defesa na Série B. Dos cinco que têm a melhor defesa, quatro sobem. Quando você não toma gol, está mais perto da vitória. O Vila está marcando um pouco mais alto e sufocando o adversário", descreveu Claudinei Oliveira.

A vitória sobre o Morrinhos foi o quarto jogo sem sofrer gol do Vila Nova, que tem três vitórias seguidas e série invicta de quatro partidas.

Claudinei Oliveira também valorizou a pontuação do Tigre, lembrando a Copa do Brasil. "É importante fazer a maior pontuação possível por causa da mudança da Copa do Brasil, os três maiores pontuadores vão para a Copa do Brasil", disse, sobre o fato de que a competição nacional só terá os Estaduais como critério de classificação a partir da edição de 2024.

A reação do treinador em relação ao horário do jogo, 10 horas, foi mais de resignação. "A gente joga no horário que marcarem. Não é exclusividade do Goiano este horário. É é para os dois times", contou.

Leia também:

+ Vila Nova goleia o Morrinhos e chega à 3ª vitória seguida

+ Casal colorado faz chá revelação em intervalo de jogo no OBA

O desempenho de João Lucas, que foi escalado como titular e fez o Vila Nova ter uma formação mais ofensiva no meio-campo (a outra opção era Rickson), agradou o treinador.

"O João teve uma boa atuação, assim como Sousa vem fazendo bem a função. Vamos mexendo com as peças para tentar preservar. Temos o Sousa zerado de cartões amarelos. O Marlone está com desconforto e conseguindo jogar. Se precisar preservar, temos opções como o João ou voltar com o Sousa por dentro ou colocar um mais agudo na ponta", disse o técnico do Vila Nova.