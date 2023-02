A vitória do Vila Nova sobre o Goianésia, por 2 a 0, no Estádio Valdeir José de Oliveira deu um pouco mais de tranquilidade para o time colorado na reta final da fase de classificação do Campeonato Goiano. O técnico Claudinei Oliveira destacou a importância do resultado obtido neste sábado (4) e os reflexos que ele pode gerar para a sequência do time.

"É importantíssimo, pois jogar pressionado nunca é bom. Tivemos um resultado atípico e acho que não fizemos um mau jogo contra o Grêmio Anápolis. A bola teimou em não entrar. É normal que o torcedor queira sempre ver vitórias e tínhamos feito oito gols em casa, mas não fizemos nesse último jogo. Falei isso com os atletas, que precisávamos ganhar esse jogo para jogar um pouco mais tranquilos em casa. Tranquilo nunca é, temos de ganhar em casa e temos dois jogos para definir nossa classificação", frisou Claudinei Oliveira.

Na sequência, o Vila Nova recebe o Inhumas na próxima terça-feira (7) e o Morrinhos no sábado (11). O time colorado quer utilizar os jogos em Goiânia para dar uma arrancada nesta parte final da fase de classificação para chegar com força no mata-mata do Goianão.

Para voltar a vencer no Goianão, o Vila Nova não teve uma tarefa muito fácil em Goianésia. Apesar de abrir o placar no início do jogo com o zagueiro Doma, aos sete minutos, o Tigre viu o Goianésia crescer na partida. No fim, Neto Pessoa marcou o segundo gol e aliviou a pressão para garantir a vitória.

"A gente nunca quer sofrer, mas temos que saber sofrer. Quando a gente está melhor no jogo, temos que fazer o gol e quando o adversário está melhor, não podemos sofrer o gol. Contamos com uma grande atuação de todo o nosso sistema defensivo, o Vanderlei foi bem também. Suportamos e no fim o Neto (Pessoa) entrou e fez o gol. Poupamos alguns jogadores e depois das trocas terminamos o jogo melhor que o adversário", destacou Claudinei Oliveira.