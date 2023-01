O técnico do Vila Nova, Claudinei Oliveira, disse que o clássico contra o Goiás no domingo (29) é um “jogo normal”, mas que o clube colorado vai à Serrinha com objetivo de reverter o “favoritismo do Goiás” no confronto. Os rivais duelam pela 6ª rodada, a partir das 10h30.

“Acho que é mais um jogo normal. Não tem quem chegue mais ou menos embalado. Como falei antes do jogo contra o Atlético-GO, vamos jogar o clássico na Serrinha. Então é 51% para o Goiás contra 49% pro Vila, por não jogar em casa. Vamos lá tentar reverter o favoritismo”, afirmou o treinador vilanovense.

O clássico entre Goiás e Vila Nova não ocorreu no Goianão de 2022. No ano passado, o formato da competição estadual era diferente - foi disputada em dois turnos com jogos entre equipes que estavam na mesma chave. Como ficaram em grupos distintos, não se enfrentaram na 1ª fase, não se cruzaram no mata-mata e vão voltar a duelar neste ano.