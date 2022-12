O técnico Claudinei Oliveira foi apresentado oficialmente pela diretoria do Vila Nova e disse que o time colorado precisa fazer um Campeonato Goiano forte para solidificar o trabalho de olho na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador explicou que ficou contente com o desejo colorado em contratá-lo e espera corresponder à expectativa dos torcedores para conquista-los com trabalho e bons resultados em campo.

Aos 53 anos, o treinador paulista, de Santos, chega ao Vila Nova com o cartaz de ter dois acessos à Série A no currículo com o Avaí. Claudinei Oliveira, no entanto, entende que o foco do Tigre precisa estar voltado para a disputa do Campeonato Goiano como uma etapa importante do processo que será desenvolvido por toda temporada.

“Não adianta falar em Série B, porque antes temos de passar pelo Goiano. Temos de fazer um bom Goiano, ter um futebol convincente e que o torcedor veja a evolução da equipe, que se sinta representado em campo. Que os jogadores representem o torcedor em campo com raça e determinação, que a equipe seja muito bem organizada taticamente e brigue por todas as bolas”, frisou Claudinei Oliveira.

Após sair do Sport ao fim da Série B do Brasileiro, Claudinei Oliveira foi procurado pela diretoria do Vila Nova quando o clube colorado decidiu pela demissão de Allan Aal. O nome de Claudinei Oliveira era o primeiro da lista do Tigre e isso foi um diferencial para que o treinador paulista topasse assumir o projeto colorado para 2023.

“O que me levou a vir para o Vila é que sabemos o tamanho do Vila Nova, tenho uma idade para saber o tamanho do Vila e da torcida. O que me chama atenção é que no mercado existem muitos treinadores para o Vila optar para trazer e a partir do momento em que o clube tem você como o primeiro nome, já te incentiva a participar do projeto”, contou Claudinei Oliveira.

O novo técnico do Vila Nova preferiu não traçar metas a longo prazo para o Tigre, pois em sua ótica o fundamental é conseguir vencer o máximo de partidas desde o início para dar base ao trabalho. “Temos que nos preparar para ganhar o primeiro jogo. Se for um jogo-treino, que a gente vença o jogo-treino. Temos de ganhar o primeiro jogo do Goiânia e assim sucessivamente. É brigar para ganhar a maioria dos jogos”, concluiu o treinador colorado.

Confira outros trechos da entrevista coletiva:

Montagem do elenco

“Estou participando dessas últimas contratações. Quando cheguei já existia uma base montada, com jogadores que tinham renovado seus contratos, mas esses últimos jogadores que estão chegando tenho participado e conversado diariamente com o Frontini e o presidente (Hugo Jorge)”

Sucesso na Série B

“Nas últimas três edições de Série B, cheguei na última rodada com chances de acesso pelo Avaí, subimos em 2021 e chegamos com chances remotas com o Sport (em 2022). Temos brigado bastante pelo acesso e sabemos que não é fácil”

Pressão por resultados

“Trabalhar em clube que não tem cobrança não tem graça, nós vivemos de pressão e queremos estar pressionados. Pois quando estamos na zona de conforto, nós não evoluímos. Comentei com os atletas sobre uma frase famosa que diz que ‘mar calmo não faz bom marinheiro’”

Longevidade no cargo

“Venho aqui para ficar aqui até o fim do ano com o Vila. Não estou preocupado com multa e nem quero que o clube seja um trampolim. Vim pelo projeto e só não fico até o fim se o Vila não quiser. Vim abraçar o projeto, pode acontecer outra proposta, mas vou procurar cumprir o contrato”

Estilo de jogo ideal

“O dia a dia vai te mostrar o caminho, não posso é querer fazer do meu jeito, tenho que fazer do jeito que seja melhor para o Vila Nova vencer os jogos. Sempre monto meus times para ganhar jogos e existem várias formas de ganhar, a Copa do Mundo mostrou isso”

Leia também:

- Vila Nova anuncia a contratação do atacante Guilherme Parede

- Guto Ferreira chega ao Goiás e sobe o sarrafo: 'buscar fazer uma temporada melhor'