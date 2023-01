O técnico do Vila Nova, Claudinei Oliveira, disse que o time colorado errou no lance do gol do Goiás na derrota para o rival no clássico deste domingo (1º) na Serrinha, pela 6ª rodada do Goianão 2023. Na análise do treinador, a barreira fez ação errada na jogada e a bola foi para os fundos das redes do goleiro Vanderlei.

No lance, aos 43 minutos do 1º tempo, o volante Felipe acertou bonito chute de falta da intermediária para marcar o único gol do clássico. A bola passa entre os atacantes Guilherme Parede e Lourenço, que formaram a barreira ao lado do meia Marlone.

“Lamentamos a derrota, principalmente porque sofremos um gol evitável. A barreira não pode abrir nunca, (a bola) passou pela barreira. Quem está na barreira sabe disso, que toma a bolada, não tem problema. Se vira 0 a 0 com um a mais, era outro cenário (no 2º tempo)”, afirmou o treinador do Vila Nova, que reforçou que o time colorado tomou decisões erradas quando ficou em vantagem numérica dentro de campo.

“A gente perdendo por 1 a 0 e aceleramos decisões, finalizamos de fora da área, sendo que poderíamos ter rodado melhor a bola e achando melhores opções. É difícil numa lua dessa (sol), os caras na vontade de empatar acabam tomando decisões erradas”, completou o treinador vilanovense.

Para ele, o Vila Nova não soube aproveitar a vantagem numérica e campo. Claudinei Oliveira criticou o calendário da competição, que não permite datas para treinos entre as partidas.

“A gente teria que ter reutilizado melhor a vantagem numérica, situação que tem que ser trabalhada (treinada) mas com o calendário que a gente não tem como trabalhar com um a mais ou um a menos. O calendário não permite trabalhar pro jogo, imagina cenários hipotéticos”, salientou.

O técnico do Vila Nova opinou que faltou paciência para o Tigre conseguir o empate. “Tivemos situações boas, a cabeçada do Jordan no 1º tempo e a finalização do Neto (Pessoa no 2º tempo), mas precipitamos algumas finalizações. Quando se chuta de longe, a probabilidade de acertar é menor. Perdemos profundidade do jogo quando o Goiás baixou as linhas. Nos faltou paciência para rodar a bola e terminar as jogadas”, pontuou.

O Vila Nova volta a campo em busca de reabilitação no Goianão na próxima quarta-feira (1º). O time colorado encara o Grêmio Anápolis, no OBA, a partir das 20h30, em jogo válido pela 7ª rodada da competição estadual.