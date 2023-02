Técnico do Vila Nova, Claudinei Oliveira valorizou a entrega dos atletas no jogo em que o time empatou de 0 a 0 na noite desta terça-feira (21), em Anápolis, no Estádio Jonas Duarte, na abertura das quartas de final do Goianão. As duas equipes tiveram de disputar a partida sob chuva forte e aguardaram uma hora e cinco minutos, no intervalo, para o início do segundo tempo.

Isso numa situação em que o elenco vilanovense precisa estar pronto para disputar três competições diferentes (Copa Verde, Estadual e Copa do Brasil) em 12 dias.

Na noite desta quinta-feira (23), o alvirrubro volta a campo para decidir vaga na Copa Verde, contra o Luverdense-MT, em Goiânia. O elenco vilanovense é curto e enxuto, mas o treinador deve fazer o rodízio de praticamente toda o time, poupando a maioria de quem atuou Anápolis.

“Queríamos ganhar, mas não foi possível. Lamento, pois é um jogo que poderíamos ter vencido, mas perdeu a lógica por causa da chuva”, analisou o treinador do Vila Nova.

Leia também:

+ Sob muita chuva, Anápolis e Vila Nova empatam sem gols

+ PSG confirma lesão ligamentar de Neymar e não dá prazo para retorno

Segundo Claudinei Oliveira, as circunstâncias em que o jogo foi disputado valorizam o resultado e a entrega da equipe em condições adversas e dentro de uma maratona de jogos até o dia 4 de março, quando será definida vaga à semifinal, em Goiânia. Se houver novo empate, haverá cobranças de pênaltis.

O Vila Nova chegou a seis jogos seguidos sem sofrer gols. Isso é um dado positivo. O técnico reclamou de uma penalidade, não marcada pela arbitragem, sobre o atacante Neto Pessoa.

Claudinei Oliveira destacou que não é tempo de lamentar as situações, assim como o calendário corrido de jogos. Nesta quinta-feira (21), diante do Luverdense, a equipe que inicia o jogo deverá ser totalmente alterada, para evitar mais desgaste físico ou contusões para as partidas seguintes.

Em relação à continuidade da partida, sob chuva constante, o treinador disse que não haveria condições para jogar, mas o cenário seria pior se tivesse de ser retomado depois para ser concluído.

“Condição, não tinha. A questão é que, se o jogo fosse paralisado, teria de voltar amanhã (quarta-feira, 22), para jogar às 10 horas. Não era opção. Teríamos de jogar. Nós conversamos com os atletas e eles queriam voltar (ao jogo, para o segundo tempo). Não haveria opção (data) melhor”, explicou o treinador, sobre as dificuldades para continuidade da partida, pois havia muitas poças d’água no gramado e a chuva perdurou durante a noite.