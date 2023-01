Após o empate por 1 a 1 com o Anápolis, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, o técnico do Vila Nova, Claudinei Oliveira, valorizou o ponto somado fora de casa, elogiou o meia João Lucas, autor do gol de empate, e defendeu o goleiro Vanderlei, apesar de ter preferido não opinar se o jogador falhou no gol do Galo da Comarca,

O Vila Nova sofreu o gol aos 25 minutos do primeiro tempo, em um chute da meia-lua de Ariel. O treinador disse que não reviu o lance e preferiu não dizer se a bola era defensável. E defendeu Vanderlei ao dizer que ele está jogando antes do momento ideal.

"Goleiro é uma posição diferente, foi goleiro, não é o mesmo ritmo de jogo. Não revi o gol, não vou julgar a ação do goleiro. Vanderlei está jogando precocemente, a projeção era usar o jogador mais à frente, mas ele se colocou à disposição para ganhar ritmo de jogo", contou o treinador do Vila Nova.

Autor do gol de empate do Tigre, João Lucas ganhou elogios do chefe. O jogador de 22 anos também marcou em chute de fora da área, no segundo tempo. "O João entrou. foi importnate, fez o gol. Isso não desqualifica quem começou o jogo. A gente vê o João como um atleta promissor, jogador técnico, com intensidade", descreveu.

O ponto somado é bom para o treinador. "No primeiro tempo, ficamos um pouco abaixo em intensidade, competitividade do que vínhamos apresentando. E em questão de jogar. Ou a gente perde jogando ou a gente ganha jogando. Não podemos abrir mão de jogar. No segundo tempo, eles se defenderam da maneira que puderam, poderíamos ter virado. É valorizar o ponto conquistado fora de casa", falou Claudinei Oliveira.

Na próxima rodada, o Vila Nova enfrenta o Crac na quarta-feira (18), às 19h30, no Estádio Genervino da Fonseca. O treinador admitiu que a condição do gramado por influenciar na escalação, que seria priorizando um pouco o vigor físico dos jogadores.