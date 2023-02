O técnico Claudinei Oliveira avaliou como positiva a atuação do Vila Nova na vitória magra, por 1 a 0, sobre o Inhumas e apesar das muitas chances desperdiçadas no OBA, o treinador colorado valorizou o volume de chances criadas pelo Tigre.

"Lógico que a gente quer ter sucesso, fazer mais gols, mas me preocuparia mais se a gente não estivesse criando. Nós estamos criando e uma hora a bola vai voltar a entrar", avaliou o técnico Claudinei Oliveira.

Leia também:

+ Vila Nova perde gols, mas vence Inhumas no OBA

+ Tabela de classificação do Goianão 2023

"Tivemos muito volume, três finalizações dentro da área e onze dentro da área, cobramos dez escanteios", completou o treinador, que espera que sua equipe consiga voltar a aproveitar melhor as oportunidades criadas daqui para frente.

Após nove rodadas, o Vila Nova aparece na 3ª colocação com 16 pontos, um atrás do líder Goiás. Claudinei Oliveira acredita que sua equipe tem sido bem equilibrada ao longo de toda competição, tanto que possui o melhor saldo de gols do Goianão.

"Em nenhum momento fomos desequilibrados dentro da competição, tanto que temos o melhor saldo. Estamos no caminho certo, mas essa oscilação todos vão ter", disse Claudinei Oliveira. O Vila Nova tem o saldo de gols mais positivo entre as 12 equipes do Campeonato Goiano com oito gols. Goiás e Anápolis aparecem na sequência com seis gols e o Atlético-GO com cinco gols de saldo positivo.