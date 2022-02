Esporte Clube alemão anuncia que não vai mais exibir nome de patrocinador russo na camisa A decisão foi postada na conta oficial da equipe no Twitter, horas depois da invasão da Rússia à Ucrânia

O Schalke 04, um dos clubes mais tradicionais da Alemanha e o de maior torcida, anunciou nesta quinta-feira (24) que não vai mais exibir o nome da Gazprom, mais importante empresa de energia russa, em seu uniforme. A decisão foi postada na conta oficial da equipe no Twitter, horas depois da invasão da Rússia à Ucrânia. Com valor de mercado de US$ 73,5 bilhõe...