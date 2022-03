Esporte Clube japonês anuncia chegada de Dellatorre, que deixa o Atlético-GO Atacante atuou pelo Dragão em nove jogos, marcou dois gols e deu duas assistências

O destino do atacante Dellatorre foi conhecido nesta terça-feira (15), quando o Montedio Yamagata, do Japão, anunciou a chegada do jogador, que se desliga do Atlético-GO após pouco mais de dois meses de trabalho, dois gols em nove jogos e críticas internas no clube. O Montedio Yamagata é um clube da 2ª Divisão Japonesa. O clube informou que espera Dellatorre chegar...