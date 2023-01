Clubes, autoridades, amigos da crônica esportiva e pessoas ligadas ao futebol lamentaram a morte do locutor esportivo Edson Rodrigues, que morreu nesta quinta-feira (26), aos 79 anos.

Com mais de 60 anos dedicados ao rádio esportivo, Edson Rodrigues levava o apelido de Monstro Sagrado e foi assim que a muito se referiram a ele nas homenagens.

O Vila Nova lembrou a relação afetiva dos torcedores goianos com o narrador. "Edson tem uma história profissional que se confunde com a história do futebol no Estado. Expoente nas narrações no rádio, o locutor levou emoção às casas de cada um dos torcedores goianos desde a década de 60. Foram 62 anos dedicados ao rádio esportivo de Goiás", disse, por meio de nota.

"O Edson Rodrigues nos deixou, mas o narrador que alegrou, encantou e emocionou uma legião de torcedores vai ficar eterno nos nossos corações", escreveu o Goiás, também por meio de nota.

"A voz que abriu para o nosso Estado o caminho do rádio moderno se calou. A morte do narrador Edson Rodrigues nos entristece e deixa órfã uma legião de fãs e admiradores", disse o Atlético-GO nas redes sociais.

A Federação Goiana de Futebol (FGF) definiu Edson Rodrigues como "uma das mais brilhantes vozes do jornalismo esportivo brasileiro".

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), publicou nas redes sociais: "Sua voz registrou momentos históricos do futebol e do rádio goiano. Sua história permanecerá viva em nossa memória. Meus sentimentos e solidariedade à família e amigos."

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), também postou nas redes sociais lembrando que "marcou a vida de milhares de torcedores com o timbre vibrante, que provocava forte emoção".

Outros que se manifestaram foram o técnico Hélio dos Anjos, o senador Jorge Kajuru (PSB), entre outras personalidades que homenagearam Edson Rodrigues:

