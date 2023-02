Os clubes das Série A e B estão em um debate intenso sobre a possibilidade de redução do número de rebaixados no Brasileiro, de quatro para três. A ideia é colocar uma proposta para votação no Conselho Técnico da Primeira Divisão, nesta terça-feira (14), na CBF. Não há unanimidade na questão.

A reportagem confirmou com cinco fontes de clubes que o debate para redução do número de rebaixados no Brasileiro tem ocorrido em grupos de clubes nos últimos dias. Há times grandes favoráveis à pauta. Ainda mais porque esta edição de 2023 será a primeira a contar com todos os times mais tradicionais do Brasil em algum tempo.

A tese é de que ligas importantes pelo mundo, como a Premier League e a Bundesliga, têm apenas três rebaixados em um campeonato de 20 ou de 18 times. Apenas o Brasileiro tem uma queda de 20% dos times de um ano para outro. Na visão de dirigentes de clubes ouvidos pela reportagem, isso causa uma instabilidade financeira nas agremiações.

A discussão, que é antiga, se intensificou com a formação de duas ligas, Liga Forte Futebol e Libra, composta pelos times das duas divisões. Ambas têm propostas de redução do número de rebaixados para três em suas propostas. Só que isso ocorreria apenas em 2025 com a implantação de uma possível liga.

Agora, houve um movimento para levar a proposta de diminuir o número de rebaixados já nesta edição de 2023. Para isso, seria necessária uma modificação do regulamento da Série A, que prevê os quatro rebaixados, e também das regras da Série B. Há uma discussão jurídica se isso seria possível acontecer já neste ano ou em 2024, em caso de aprovação.

Existe a chance de formação de blocos na votação. Um dirigente da Liga Forte Futebol afirmou que a entidade iria deliberar e votar em bloco. São nove clubes na Série A, mas há outras 17 equipes em outras Séries. Essas equipes de outras divisões não recebem bem a ideia da redução pois teriam menos chance de ascensão.

No caso da Libra, não houve ainda discussão de votação em bloco. Mas isso pode acabar acontecendo se houver uma resistência do outro grupo.