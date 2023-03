A CBF definiu a composição dos grupos na Série D do Brasileiro. O torneio terá 64 clubes, divididos em oito chaves de oito equipes cada uma. O futebol goiano terá três representantes: Anápolis, Crac e Iporá, que garantiram vagas no Estadual do ano passado. A 1ª rodada da competição será nos dias 6 e 7 de maio - a CBF divulgou as rodadas, mas não definiu as datas. Mas a 1ª fase termina no dia 23 julho, com a definição dos 32 classificados – quatro times em cada grupo. Os representantes de Goiás ficarão em duas chaves diferentes.

Anápolis e Iporá ficaram no Grupo A5, enquanto o Crac está no Grupo A7. Os adversários de Iporá e Anápolis são times do Distrito Federal, Tocantins, Rondônia e Mato Grosso: Brasiliense-DF, Ceilândia-DF, Interporto-TO, Operário-MT, Real Ariquemes-RO e União-MT. O Crac jogará contra times de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Parana. Os rivais do Leão do Sul serão Patrocinense-MG, Cascavel-PR, Ferroviária-SP, Maringá-PR, Inter, de Limeira-SP, Operário-MS e XV de Piracicaba-SP.

Na ordem dos jogos, o Anápolis estreia em casa diante do Real Ariquemes-RO, enquanto o Iporá sairá para enfrentar o Ceilândia-DF no Grupo A5. O Crac jogará no interior paranaense, contra o Cascavel. Os 64participantes da Série D poderão inscrever até 50 jogadores, com o prazo de fechamento das inscrições no dia 4 de agosto. O torneio terá seis fases, nas quais os jogos serão eliminatórios a partir da 2ª fase .