Esporte Clubes goianos e do Brasil juntam forças em publicações no Dia de Combate à Homofobia Brasil é o país que mais registra mortes violentas de pessoas da comunidade no mundo

No Dia Internacional de Combate à Homofobia, Atlético-GO, Vila Nova e vários clubes de futebol do Brasil publicaram em suas redes sociais mensagens contra a violência à comunidade LGBTQIA+. Os quatro grandes de São Paulo, por exemplo, soltaram suas mensagens no mesmo horário, por volta das 10h30 (de Brasília) da manhã de hoje (17). O Goiás foi o único, entre os goianos q...