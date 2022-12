Os principais clubes goianos publicaram mensagens de solidariedade após a morte de Pelé. O Rei do Futebol morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. No início de dezembro, o ex-jogador entrou sob cuidados paliativos exclusivos e na quarta-feira (21), seu estado de saúde piorou após precisar de cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca.

O Vila Nova publicou uma mensagem de lamentação com uma foto de Pelé com uma coroa de Rei.

OBRIGADO, REI! 👑



O Vila Nova Futebol Clubes recebe com profunda tristeza e consternação a notícia do falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé.



— Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) December 29, 2022

O Goiânia, também em nota, lamentou a morte do Rei do Futebol. “Que Deus console a sua família, filhos, e todos os milhões de brasileiros que agora sentem profundamente a ausência do nosso grande ídolo. Vá em paz, majestade! Você sempre será pra sempre! Obrigado!”, publicou o Galo.

Já o Atlético-GO publicou uma mensagem de gratidão ao Rei:

O Goiás disse que o futebol perdeu o maior jogador de todos os tempos. O clube esmeraldino utilizou uma foto do Rei ao lado de Hailé Pinheiro, maior dirigente da história do time alviverde que morreu neste ano.