Clubes goianos manifestaram pesar, neste domingo (8), pela morte do ídolo do Vasco, Roberto Dinamite. O ex-jogador morreu aos 68 anos. Desde o fim de 2021, ele fazia um tratamento contra tumores descobertos na região do intestino.

O Goiás, por meio de nota oficial, disse que “lamenta o falecimento de Roberto Dinamite” e diz que o ex-jogador deixou um legado para o futebol, que “será eterno e imortal”.

Confira a nota completa publicada pelo Goiás:

O Goiás Esporte Clube lamenta o falecimento de Roberto Dinamite, aos 68 anos, no final da manhã deste domingo (8), no Rio de Janeiro. O jogador foi o maior ídolo do Club de Regatas Vasco da Gama.

Carlos Roberto Oliveira, ou simplesmente, Roberto Dinamite, fez história no Vasco da Gama nas décadas de 1970 e 1980. Foi também, presidente do clube de coração por dois mandatos, 2008 e reeleito em 2011.

Pela Seleção Brasileira, Roberto Dinamite participou de duas Copas do Mundo, em 1978 na Argentina e, 1982 na Espanha.

Carlos Roberto Oliveira vai embora para sempre. Mas o legado do “Roberto Dinamite” deixa para o futebol brasileiro será eterno e imortal.

O Goiás Esporte Clube, através do presidente executivo Paulo Rogério Pinheiro, e do presidente do Conselho Deliberativo Edmo Mendonça Pinheiro, se solidariza com familiares, amigos, fãs, torcedores e ao Club de Regatas Vasco da Gama.

O Atlético-GO também prestou condolências aos familiares e amigos de Roberto Dinamite.