Esporte Clubes goianos manifestam pesar pela morte de Marília Mendonça Atlético-GO e Vila Nova usaram as redes sociais para demonstrarem luto pela cantora goiana

Os três principais clubes de futebol de Goiânia manifestaram pesar com a morte da cantora Marília Mendonça, de 26 anos, vítima de desastre aéreo no interior de Minas Gerais. O Atletico-GO utilizou a conta no Twitter para demonstrar luto é dar condolências aos familiares e amigos da cantora e das outras vítimas. O Vila Nova postou um vídeo da cantora em que ela ...