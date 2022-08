Clubes goianos estão divididos sobre possível participação da Copa Verde em 2022. Atlético-GO e Grêmio Anápolis não devem participar do torneio regional neste ano. Atual vice-campeão, o Vila Nova ainda definirá posição, o mesmo ocorre com o Goiás.

Para a diretoria do Vila Nova, a CBF tem demorado para tomar posicionamento a respeito da disputa da Copa Verde e isso desvaloriza a competição, além de não dar tempo aos clubes para se planejarem para a disputa. A entidade confirmou a realização do torneio nesta quarta-feira (24), mas sem fornecer detalhes sobre formato e datas.

"Na nossa visão, mais uma vez, a maneira como a CBF conduz o torneio só desvaloriza e desprestigia a competição. É preciso tratá-la com mais seriedade se é que a intenção seja fortalecer o campeonato, e não somente atender a pressão de um ou outro clube como parece que foi feito. Clubes como o Vila Nova terão boa parte dos contratos com os atletas encerrados ao término da Série B e sem dúvida isso será levado em consideração por nós”, justificou o vice-presidente do Vila Nova, Leandro Bittar.

Se optar em jogar a Copa Verde, o Vila Nova deve utilizar o time Sub-23 e atletas da base. Isso pode ocorrer por causa dos tempos de contratos de parte do elenco profissional, que será encerrado após a Série B, no final de novembro e em meio à disputa do torneio regional.

"Tomamos conhecimento sobre a intenção por parte da CBF de realizar a Copa Verde, porém não confirmamos a participação no torneio. Essa decisão será tomada somente após a divulgação oficial de datas e fórmula de disputa”, completou o vice-presidente Leandro Bittar.

O Goiás tem posicionamento similar ao do rival colorado, de aguardar posição oficial da CBF a respeito de formato e datas, além do convite. Caso mantenha o regulamento das edições anteriores, apenas o campeão estadual do ano anterior possui vaga confirmada. No futebol goiano, o Grêmio Anápolis é detentor da vaga, mas já informou que também participará da competição por causa do calendário.

Campeão goiano em 2021, o Grêmio Anápolis não possui mais competições no calendário deste ano após eliminação na Série D e não possui mais um elenco completo que serviria para a disputa da Copa Verde. A diretoria da Raposa entende que não há tempo hábil para montar um novo grupo.

O Atlético-GO, por sua vez, não demonstrou interesse em disputar a Copa Verde em 2022. O clube tem o elenco profissional voltado para a Série A e os últimos jogos da Sul-Americana, enquanto o time sub-20 participa da Copa Goiás da categoria.

Além disso, o formato do torneio regional e outras condições não são atraentes para o Dragão. "Hoje, nos modelos atuais, não temos interesse. É um campeonato de nível técnico, campos ruins e conflito com calendário. Não vejo (condições) hoje. Só se mudar muito", avaliou o presidente do clube, Adson Batista.

O Atlético-GO disputou a Copa Verde 2020, que teve jogos nos dois primeiros meses de 2021, quando gerou conflito de datas com a reta final do Goianão e Série A. O Dragão chegou às quartas de final, mas foi eliminado do torneio pelo Brasiliense, o campeão da edição daquele ano.

O time atleticano foi comandado à época pelo auxiliar Eduardo Souza e usou a competição para dar ritmo de jogo para alguns jogadores que eram do elenco principal, como Oliveira, Gilvan, Gabriel Baralhas, Chico, Arnaldo, Danilo Gomes e Vitor Leque. Além disso, também testou atletas da base. O Brasiliense levou a melhor nos dois jogos (2 a 1 e 3 a 1).